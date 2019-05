"Un politique à la maison" ce soir sur RTL INFO: Paul Magnette et Benoit Lutgen ont passé une journée avec une famille

Pour la première fois, les politiques sont confrontés au quotidien des citoyens. Pour être au plus près des préoccupations des Belges, RTL INFO a proposé à des femmes et des hommes politiques d’aller à la rencontre de citoyens belges. Dans chacun des deux épisodes de Un politique à la maison, deux personnalités politiques de deux partis différents ont découvert chacune le quotidien d’une famille.





Qui sont les familles ?

Les familles ont des profils très différents, sont issues de toutes les classes sociales, viennent de plusieurs provinces de Wallonie et de Bruxelles. Elles se sentent concernées par les préoccupations qui ressortent du sondage "La voix des Belges" : pouvoir d'achat, environnement, santé, emploi, pensions. Mais elles ont toutes un point commun : elles doutent en l’efficacité des politiques belges à améliorer leur quotidien. Voter est devenu pour certains d’entre eux une corvée, et ils n’ont plus confiance dans les décideurs.









Des rencontres profondément humaines… Et des faits politiques !

L’émission propose une histoire croisée de ces rencontres et se clôturera par un repas animé par Pascal Vrebos avec les deux familles et les deux personnalités politiques.

Les personnalités politiques parviendront-elles à convaincre les citoyens de l’importance de leur rôle ? Et quelle sera leur réaction face à la vie quotidienne des familles (faire les courses, travailler, conduire ou prendre le bus, ...) ?

Benoît Lutgen et Paul Magnette seront au cœur de la première édition diffusée le 8 mai.

Zakia Khattabi et Didier Reynders se prêteront à l’exercice dans la deuxième édition diffusée le 22 mai.

Les deux rendez-vous seront diffusés sur RTL TVI.