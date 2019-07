Un séisme de magnitude 5,7 frappe l'île indonésienne de Bali

(Belga) Un séisme de magnitude 5,7 a frappé tôt mardi matin les côtes de l'île indonésienne de Bali, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Le séisme sous-marin a frappé à une profondeur de 96 kilomètres, environ 100 kilomètres au sud-ouest de Denpasar, la capitale de l'île touristique, selon l'USGS. Aucun avertissement de tsunami n'a été émis. Des touristes à Bali ont raconté avoir ressenti une forte secousse dans leurs hôtels mais il n'y avait pas de rapports immédiats faisant état de blessures ou de dégâts. Lundi, un tremblement de terre de magnitude 7,2 avait déjà secoué l'archipel indonésienne des Moluques, à l'est du pays, tuant deux personnes et détruisant des centaines de maisons et d'immeubles.