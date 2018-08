Un sentier pieds nus inauguré au Jardin botanique de Meise

(Belga) Un sentier pieds nus a été inauguré vendredi au Jardin botanique de Meise (Brabant flamand) par le ministre flamand du Tourisme, Ben Weyts (N-VA).

Le sentier s'étend sur plus d'un kilomètre. Il est réalisé uniquement à partir de matières naturelles. Déchaussés, les visiteurs passent notamment par un petit étang et doivent grimper dans un arbre. Depuis plusieurs années, le Jardin de Meise cherche à élargir son public. "Ce chemin constitue une manière originale pour que petits et grands viennent expérimenter la nature exceptionnelle de notre domaine", a explique l'administrateur général du Jardin botanique de Meise, Steven Dessein. Le sentier sera accessible toute l'année. Il a été inauguré vendredi à l'occasion de la troisième édition du WonderWeekend, un événement familial qui se tient jusqu'à dimanche à Meise. (Belga)