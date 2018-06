Un service citoyen en Wallonie dès septembre 2018

(Belga) Un service citoyen, sur base volontaire, sera organisé en Wallonie dès septembre prochain, a confirmé jeudi le gouvernement wallon.

Développé en collaboration avec l'ASBL 'Plateforme pour le Service Citoyen', le projet s'adressera à tous les jeunes wallons de 18 à 25 ans, qui bénéficieront d'une indemnité de 300 euros par mois. Il pourra être effectué sur une période de 6 mois, à raison de 28 heures par semaine. Le but de ce service citoyen - qui proposera des missions relatives à l'aide aux personnes, à l'environnement, à l'agriculture, à la protection animale, à la nature ou encore au patrimoine - "est de développer des projets concrets pour les jeunes et de leur offrir la possibilité de s'intégrer progressivement dans la société en réalisant des tâches d'utilité publique", a expliqué le ministre-président wallon, Willy Borsus. La mise en place du projet s'étalera sur trois ans et se déroulera en trois phases de septembre 2018 à août 2021 avec pour objectif final d'intégrer 1.500 jeunes wallons au Service citoyen, a-t-il précisé. Plusieurs phases d'évaluation sont prévues à mi-parcours et en fin de projet en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS).