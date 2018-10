Un seul prêtre ordonné cette année en Flandre

(Belga) Le cardinal Jozef De Kesel a ordonné prêtre, dimanche en la cathédrale St-Rombout de Malines, Elia Cantaert. Agé de 28 ans et originaire de Nieuwerkerken près d'Alost, il est le seul prêtre ordonné cette année en Flandre.

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes lors de l'ordination dont beaucoup de gens provenant de Nieuwerkerken et Erpe-Mere. Elia Cantaert est actif depuis un an comme diacre dans la zone pastorale Effeta. Il va encore étudier un an à la KU Leuven pour compléter son master en théologie et sciences de la religion. Il est aussi diplômé en pédagogie de l'UGent. (Belga)