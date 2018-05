Un sit-in en solidarité avec les migrants se tiendra à la gare du nord tout le week-end

(Belga) Un sit-in en solidarité avec les migrants a été lancé vendredi en fin d'après-midi à la gare du nord par le groupe Solidarity for All.

Une dizaine de personnes étaient présentes au lancement de l'action vers 16h00. Le groupe a augmenté jusqu'à une quarantaine de personnes. Des gens se relaient pour maintenir une présence. Le groupe restera une partie de la soirée, mais ne dormira pas sur place. Des gens sont appelés à réitérer l'action samedi et dimanche. "Ce sit-in est une réaction à la politique répressive de Theo Francken et Jan Jambon", explique une des participantes. "Nous voulons faire quelque chose de constructif, ne pas rester passifs. Nous voulons être solidaires avec les migrants. Nous craignons aussi une importante opération de police. (...) On ne peut pas simplement envoyer des policiers et des chiens à ces gens. Des migrants reviendront de toute façon. Ce n'est pas une solution sur le long terme. Nous demandons une politique humaine, une solution sur le long terme et non une réponse répressive et agressive sur le court terme." Parallèlement à cette action, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a appelé à participer dimanche soir à un "Human Challenge" en vue d'héberger un maximum de migrants alors que, d'après ses informations, une vaste opération de police se profile lundi matin. (Belga)