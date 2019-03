Un site internet pour les familles monoparentales en Wallonie

(Belga) Le site internet www.seuleavecenfant.wallonie.be, consacré aux familles monoparentales, a vu le jour en Wallonie, a annoncé vendredi la ministre de l'Action sociale, Alda Greoli.

Ce site est l'une des mises en oeuvre d'un "screening juridique" réalisé par l'université de Namur. Selon l'étude, les 190.527 familles monoparentales répertoriées en Wallonie constituent 12,20% de l'ensemble des ménages wallons. Si l'on tient compte des gardes alternées, cette proportion peut alors atteindre de 25 à 30 % des ménages. Les mères seules avec un ou plusieurs enfants sont plus nombreuses que les pères. Les ménages monoparentaux masculins constituent, en Wallonie, 1,9 % du total des ménages; les ménages monoparentaux féminins, 9,7 %. Les foyers monoparentaux féminins ont en outre un risque accru de précarité. Ainsi, une mère "monoparentale" sur deux vit dans un logement à l'état moyen voire très mauvais. S'il existe bon nombre de dispositions légales qui tiennent compte de la situation des familles monoparentales, il apparaît par contre que l'accès aux droits et aux aides prévues reste difficile, souvent par ignorance de ceux-ci. Le site internet est doublé de l'adresse de contact électronique fmp.actionsociale@spw.wallonie.be. Les personnes concernées peuvent adresser leurs questions à un réseau de personnes de référence constitué dans l'ensemble des administrations wallonnes avec le concours de l'asbl Droits quotidiens et Notaire.be. (Belga)