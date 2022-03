Un système de réservation en ligne sera mis en place au Heysel

(Belga) Un système de réservation en ligne sera mis en place au centre d'enregistrement des réfugiés ukrainiens, a-t-on indiqué lundi à l'Office des étrangers. Il devrait éviter la formation de files trop importantes devant le Palais 8 du Heysel où est installé le centre.

Lundi passé, le centre d'enregistrement qui a pris place sur le site de Brussels Expo a officiellement pris le relais de l'ancien Institut Bordet, trop petit pour accueillir l'afflux de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Au total, depuis la décision prise par l'Union européenne d'accorder aux Ukrainiens un statut de protection temporaire, pas moins de 11.800 personnes ont été enregistrées en Belgique. Une quarantaine de guichets ont été ouverts où, par grappes, les personnes qui patientent à l'extérieur du Palais 8, sont accueillies, surtout des femmes et des enfants ainsi que des personnes âgées. Selon les estimations actuelles, environ 200.000 personnes pourraient être enregistrées en Belgique. La formation de longues files, parfois depuis très tôt le matin, a été constatée dans le parc bordant le Palais 8. Pour y remédier, un système de "ticketing" sera mis en en oeuvre au plus tard ce mardi matin. Les personnes disposant d'un passeport ou d'une carte d'identité ukrainiens pourront s'inscrire à un jour et une heure précises afin d'être reçus et enregistrés. Le nombre de guichets sera également augmenté, pour passer de 42 à 64. Les informations seront disponibles soit par le biais des panneaux installés aux abords du Palais 8, soit par internet sur le site géré par le centre de crise "info-ukraine.be". La situation semblait toutefois déjà s'améliorer à entendre l'Office des étrangers. Ce lundi, en début d'après-midi, le parc était vide, a indiqué la porte-parole. (Belga)