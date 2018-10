Un temps sec avec une nébulosité variable

(Belga) Le temps sera sec pratiquement partout, lundi après-midi, avec une nébulosité abondante et des éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques gouttes ne sont pas exclues sur le nord-ouest, tandis qu'il fera plutôt ensoleillé sur le sud-est.

Les maxima atteindront 19 degrés au littoral et 22 degrés dans le centre, sous un vent modéré de secteur ouest et assez fort à la Côte. En soirée et durant la nuit, les éclaircies alterneront avec les passages nuageux mais le temps restera sec. Du brouillard pourra se former localement en Ardenne. Les minima oscilleront entre 7 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 12 et 15 degrés ailleurs. Le temps restera également sec mardi, avec quelques passages nuageux au nord-ouest en matinée. Le thermomètre affichera entre 22 degrés en Hautes Fagnes et 25 degrés dans le centre. La journée de mercredi débutera sous le soleil dans la plupart du pays. Le ciel se chargera toutefois très vite à la mer. La nébulosité glissera ensuite vers l'intérieur du pays. Le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés dans le sud-est. (Belga)