Un trio PTB et un duo cdH annoncés chez Onkelinx et Vervoort, mardi

(Belga) Les chefs de file du PS bruxellois, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort, poursuivront mardi leurs consultations en vue de la formation d'une coalition en Région bruxelloise, en recevant le PTB, à 10 heures, et le cdH à 15 heures. Le PTB a indiqué lundi qu'il serait représenté par Dirk De Block, un des chefs de file bruxellois de la formation d'extrême gauche; par le vice-président de la formation, David Pestieau, et par la cheffe du futur groupe PTB au parlement bruxellois, Françoise De Smedt.

L'après-midi, la tête de liste régionale, et ministre sortante, Céline Fremault, et le président du parti, Maxime Prevot, viendront faire part des attentes du cdH. Lundi, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort, ont entamé une série de nouvelles consultations, en recevant le président de DéFI, Olivier Maingain, et le chef de file de la formation amarante pour la Région, Bernard Clerfayt. Mercredi dernier, ils avaient reçu Ecolo et le MR. Selon Laurette Onkelinx, les différentes formations francophones du parlement bruxellois sont consultées à propos de leurs priorités sur six grands chapitres -dans le désordre-: mobilité, logement, emploi, climat, gouvernance et cohésion sociale. La méthode est la même pour tous. Après l'entretien, chaque formation est invitée à remettre pour vendredi prochain une note reprenant ses priorités sur ces thématiques de manière plus précise. Ce document doit aussi contenir un cadre budgétaire. L'objectif de Laurette Onkelinx et de Rudi Vervoort est d'ensuite rédiger une note de base pour des négociations qui intègre les priorités de ceux qui seront appelés à y prendre part. (Belga)