Un véhicule saisi; Uber recevra un avertissement

(Belga) La Région bruxelloise a fait procéder à la saisie du véhicule d'un chauffeur de LVC venant de Flandre, alors qu'il effectuait une course dans Bruxelles délivrée par la plateforme Uber. Celle-ci se verra adresser un avertissement, a affirmé vendredi le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (Open Vld), devant le parlement bruxellois.

Celui-ci répondait au nom du ministre-président Rudi Vervoort (PS), en charge de ce dossier, à des questions du député Ecolo Hicham Tahli, à propos d'une saisie de véhicule effectuée jeudi soir peu à près 19h00, à Ixelles. Celui-ci souhaitait savoir si la plate-forme Uber serait sanctionnée. Dans sa réponse au nom de Rudi Vervoort, Sven Gatz a précisé que les contrôleurs avaient constaté que la course avait été délivrée par la plateforme de la multinationale à "un taxi flamand maraudant à Bruxelles". "En prestant cette course, ce taxi viole la législation bruxelloise inscrite dans la réglementation européenne, dans le cadre fixé par la Cour constitutionnelle et celui de la reconnaissance mutuelle (ndlr: entre les Régions) appliqué en l'absence d'accord de coopération", a-t-il ajouté. Toujours d'après la réponse du ministre-président bruxellois, un avertissement sera adressé à la plate-forme Uber qui a reçu un agrément (ndlr: provisoire dans le cadre de l'"ordonnance sparadrap"), le 10 janvier dernier. "S'il est constaté qu'il y a une volonté délibérée de ne pas respecter l'ordonnance en vigueur, l'agrément pourrait être retiré", a encore dit le ministre. Interrogé en marge de la séance plénière du parlement bruxellois, Hicham Tahli a indiqué, sur foi de témoignages de chauffeurs, que trois véhicules avaient été saisis vendredi lors d'une action de contrôle organisée au Boulevard des Invalides. (Belga)