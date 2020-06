Une aide de 6,5 millions pour le secteur touristique wallon

(Belga) Le gouvernement wallon a examiné en première lecture le programme de soutien d'urgence au secteur touristique wallon, proposé par la ministre du Tourisme Valérie De Bue, indique-t-il lundi.

Il s'agit d'un plan qui comprend six mesures d'aide, dont des subventions spécifiques (3,23 millions d'euros) à la mise en place de mesures sanitaires obligatoires pour les hébergements et attractions touristiques. Elles seront octroyées sur base du taux de fréquentation ou du nombre de chambres. Un autre soutien concerne les frais d'entretien pour les attractions touristiques pendant la période de fermeture. Il sera calculé également sur base du taux de fréquentation, avec un montant minimum de 1.000 euros et maximum 200.000 euros, précise le gouvernement wallon. Les associations de tourisme social sont aussi concernées par ce plan qui prévoit une aide de pour leur maintien en état durant cette même période. Un budget de 830.000 euros est prévu. En outre, une subvention aux opérateurs touristiques organisant en temps normal des activités événementielles à vocation touristique régionale est proposée, calculée sur base des dépenses et plafonnée à 6.000, 15.000, 20.000 ou 25.000 euros en fonction de l'impact touristique. Enfin, le plan comprend un renforcement des subventions des Maisons du Tourisme et la mise à disposition pour l'ensemble des opérateurs touristiques d'une campagne de promotion du tourisme wallon ainsi que sa diffusion massive. "Le secteur touristique est un acteur important du tissu économique wallon. Il est primordial de lui apporter un soutien de crise avec des aides adaptées et spécifiques. Ce programme représente plus de 6.500.000 euros. C'est une première étape pour lui permettre d'amorcer la saison touristique 2020", souligne la ministre Valérie De Bue. (Belga)