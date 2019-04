Une bande en moins et une piste cyclable en plus pour la rue Belliard

(Belga) La rue Belliard à Bruxelles comptera d'ici trois week-ends une bande de circulation en moins dès lors qu'une piste cyclable protégée sera installée de chaque côté. Le cabinet du ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) confirme ainsi une information de Bruzz. La nouvelle infrastructure cycliste doit contribuer à rendre plus fluide le trafic cycliste de la toute proche rue de la Loi, artère parallèle surchargée.

La suppression d'une bande de circulation rue Belliard, un axe très usité des navetteurs, ne devrait pas entraîner de problèmes d'embouteillages supplémentaires, une fois les automobilistes habitués. "La question a fait l'objet d'analyses il y a quelques années. On a même fait le test avec trois bandes et avec quatre, la capacité est suffisante", assure Mathias Dobbels, porte-parole du ministre Smet. L'aménagement de ces pistes cyclables est soudain mais les plans datent de plus de deux ans. Des travaux et un chantier privé récent en ont postposé la réalisation. Les travaux commenceront le week-end qui vient et seront terminés pour le 12 mai. "Nous ne travaillerons pas pendant la semaine afin de ne pas entraver le trafic automobile", précise encore M. Dobbels. (Belga)