Une Belgique coupée en deux: Paul Magnette commente les résultats "inquiétants" en Flandre

L'extrême-droite est la grande gagnante du scrutin en Flandre selon les résultats à un tiers du dépouillement. Le Vlaams Belang a connu une progression spectaculaire après sa débâcle de 2014 et a recueilli près de 18% des suffrages. Triomphante il y a 5 ans, la N-VA perd environ 6% des voix, passe en dessous des 30% mais demeure largement dominante, avoisinant les 27%.

Des résultats "inquiétants mais pas surprenants" pour Paul Magnette (PS). "C’est à peu près la copie des élections communales où on avait déjà vu un tassement très net de la N-VA et d’autres partis, avec une percée de l’extrême-droite. C’est malheureusement confirmé", a-t-il confié au micro de notre journaliste Dominique Demoulin.

"La N-VA a essayé de récupérer les voix du Vlaams Belang en copiant la politique de l’extrême-droite. Manifestement, ça n’a pas marché", a ajouté Paul Magnette.





Un gouvernement fédéral dans cette configuration?

"Dans cette configuration, pourra-t-on former un gouvernement fédéral demain ? Cela va être difficile, on a le sentiment que la Belgique est déchirée…", a enchaîné notre journaliste.

"Ce n’est pas la première fois mais ça s’annonce difficile", a indiqué le bourgmestre de Charleroi. "C’est la première fois que le Vlaams Belang fait un tel score", a souligné Dominique Demoulin.

"Je crois que si on remonte au milieu des années 90, le Vlaams Belang faisait des scores très élevés mais la N-VA n’existait pas. Quand on voit qu’aujourd’hui, les quatre partis historiques, y compris Groen, n’ont pas de majorité et que la Flandre, entre nationalistes et extrême-droite, a quasiment une majorité, ce n’est pas une bonne nouvelle", a conclu Paul Magnette.

