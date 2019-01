Une brochure pour une utilisation sécurisée des feux d'artifice

(Belga) A l'approche du Nouvel An, une brochure a été distribuée dans les communes, les zones de police et les services de secours pour informer la population sur les précautions d'utilisation des feux d'artifice, qui provoquent chaque année une vingtaine de blessures en Belgique, a indiqué le ministre en charge de la protection des consommateurs, Kris Peeters.

L'an dernier, 24 blessures ont été recensées, essentiellement des brûlures aux mains et aux yeux. En 2016, 20 blessés avaient été signalés. En plus de la sensibilisation, le service public fédéral (SPF) Économie mène chaque année des contrôles auprès des fabricants de feux d'artifice. Sur la cinquantaine de produits contrôlés l'an dernier, six ont été retirés du marché pour non-conformité, tandis que 24 présentaient des défauts d'étiquetage. Seuls 24 autres produits étaient conformes. Quant aux commerçants, sur les 551 contrôlés, 28 ont été avertis pour infractions légères tandis que 20 autres ont reçu un P-V pour infraction grave. (Belga)