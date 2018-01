Une campagne de Z. Demir au coeur de la commission des dépenses pour communication tardive

(Belga) La commission de contrôle des dépenses électorales de la Chambre examinera mardi les contours d'une campagne de sensibilisation lancée par la secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances Zuhal Demir qui ne lui a été communiquée qu'a posteriori alors qu'un avis préalable était requis.

Cette campagne contre l'intimidation sexuelle a fait l'objet de spots radio, d'affiches et de relais sur les réseaux sociaux à partir du 20 novembre. Or, ce n'est que le 7 décembre que le vice-Premier ministre N-VA Jan Jambon, qui avait entre-temps récupéré les compétences de Mme Demir alors en congé de maternité, a mentionné l'existence de cette campagne d'information auprès de la commission des dépenses électorales. "Ce n'est pas un incident politique majeur mais il serait bon de rappeler les règles à la secrétaire d'Etat", a commenté un député. Plus tôt dans la législature, la commission des dépenses électorales avait tapé sur les doigts du ministre des Finances Johan Van Overtveldt qui avait joint à la déclaration d'impôt une campagne sur le Tax shift. (Belga)