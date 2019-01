Une campagne pour revaloriser l'image du métier d'enseignant

(Belga) Face à la pénurie de profs, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé mercredi de lancer dès le printemps une campagne afin de promouvoir le métier d'enseignant, souvent déconsidéré dans l'opinion publique aujourd'hui.

Cette campagne, qui commencera le 29 mars prochain, s'appuiera sur la diffusion de spots radio et de vidéos dans les salles de cinéma et sur les plateformes web des médias audiovisuels. Une campagne Facebook accompagnera cette diffusion. Les différents messages de sensibilisation renverront vers un nouveau site Internet dédié à la promotion du métier: pourquoi devenir enseignant, quelles études choisir, comment postuler, etc. L'initiative poursuit deux objectifs: "attirer le plus possible de personnes vers le métier et révéler au plus grand nombre l'épanouissement professionnel procuré par ce métier", selon un communiqué du gouvernement. Le coût de cette campagne de communication sera d'un peu moins de 52.000 euros. (Belga)