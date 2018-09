Une campagne pour sensibiliser les cyclistes au danger de l'angle mort

(Belga) L'Union professionnelle du transport et de la logistique (UPTR) lance une campagne de sensibilisation pour inciter les cyclistes à redoubler de prudence à proximité d'un camion. Quelque 20.000 autocollants devraient être apposés à l'arrière et à hauteur de l'angle mort des poids lourds pour attirer l'attention des amateurs de deux-roues.

"Les poids lourds sont impliqués dans 17% des accidents avec décès et 6% des accidents avec lésions corporelles", souligne le secrétaire général de l'UPTR, Michaël Reul. "Mais malgré l'ajout de rétroviseurs supplémentaires et d'autres dispositifs comme des caméras, les chauffeurs de camions n'ont que deux yeux et il convient, pour les cyclistes, de redoubler de prudence", poursuit-il. La campagne a été lancée ce mardi à Liège en présence du ministre fédéral de la Mobilité François Bellot. Concrètement, quelque 20.000 autocollants seront distribués à toutes les entreprises de transport membres de l'UPTR, soit plus de 2.000. "Des informations relatives à la campagne seront également transmises aux entreprises non membres afin de les sensibiliser et les inviter à commander les autocollants", précise Michaël Reul. Le ministre Bellot a par ailleurs annoncé la mise en place, dans le cadre de l'élaboration du nouveau code de la route, de phases vertes réservées au franchissement de certains carrefours à feux par les cyclistes, quelle que soit la direction empruntée. Durant cette phase, le trafic automobile est à l'arrêt. A l'instar de ce qui se pratique aux Pays-Bas, "il s'agit de renforcer davantage la sécurité des cyclistes", a affirmé François Bellot. Dès le printemps 2019, les gestionnaires de voiries pourraient mettre en oeuvre ces phases intégrales dans les carrefours où cela s'avère nécessaire. Les aménagements devraient se poursuivre jusqu'en 2020. (Belga)