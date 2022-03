Une centaine de réfugiés ukrainiens accueillis à Liège

(Belga) Une centaine de réfugiés ukrainiens ont été accueillis au centre d'orientation liégeois ouvert le 5 mars dernier à la gare des Guillemins, a indiqué vendredi le bourgmestre de la Cité ardente, Willy Demeyer, lors de la visite du ministre wallon des Pouvoirs locaux et du Logement, Christophe Collignon.

Cet espace d'accueil, établi dans la zone "Kiss and Drive" de la gare des Guillemins, a reçu vendredi sa centième visite depuis son ouverture. Il restera ouvert "jusqu'à nouvel ordre". Les réfugiés de la guerre initiée en Ukraine le 24 février par la Russie sont essentiellement des femmes avec enfants et des personnes âgées. La plupart ont de la famille dans la région liégeoise. Les autres bénéficient de l'encadrement d'associations ou groupements de citoyens. L'accueil au centre est assuré tous les jours de 09h00 à 21h00. Les réfugiés y reçoivent un document, disponible en français?, anglais et ukrainien, reprenant les démarches à accomplir à leur arrivée en Belgique, à commencer par la nécessité de s'enregistrer à Bruxelles. "Nous devons garantir à ces personnes un accueil digne, et l'on sait qu'on ne crée pas des logements en quelques mois? Nous devons donc utiliser ce qui est à disposition", a commenté Christophe Collignon, selon qui 16.000 places d'accueil sont assurées en Wallonie grâce à des citoyens. Pour encadrer cet accueil, un plan a été établi pour "vérifier la qualité de ce qui est proposé, établir un contrat stipulant que les personnes accueillies versent 20?% de leurs revenus à leurs hébergeurs, ainsi qu'une charte éthique", a-t-il précisé. Ce plan prévoit également de quantifier les hébergements collectifs existants en Wallonie (centres de formation, de vacances, etc.). Environ 5?.200 places seraient ainsi disponibles. Une soixantaine d'hébergements d'urgence ont également été assurés, ont précisé vendredi les autorités liégeoises, tandis que le centre d'appels local comptabilisait quelque 1.?300 appels.