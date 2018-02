Une CLAQUE pour l’aéroport de Charleroi: il doit rembourser 6 millions d’euros à la Belgique

La conséquence du rejet de l'appel de l'aéroport de Charleroi contre la décision de la Commission européenne. La somme correspond à des aides d'Etat que l'Union juge illégales. Reportage d’Olivier Pierre et Alain Hougardy.

Il y a une dizaine d’années un grand chantier s’ouvre à Charleroi. L’aéroport s’agrandit : nouveau terminal, nouveau parking, allongement des pistes… autant de travaux effectués en partie grâce à l’aide de la région wallonne et de son bras financier, la société des aéroports wallons : la Sowaer.

Alertée par Brussels Airport, la commission européenne estime en 2014 que l’aide publique reçue par la BSCA, l’aéroport de Charleroi, est contraire à la saine concurrence. BSCA fait appel. La Cour européenne de Justice, à Luxembourg, vient de donner raison à l’Europe.



"L’aide qui a été accordée depuis 2001 aux aéroports, et en particulier à l’aéroport de Charleroi par la Wallonie, est une aide qui doit être remboursée à due concurrence. Le remboursement tel qu’il avait été chiffré à l’époque était insuffisant. On ne dit pas que c’est illégal", explique Jean-Luc Crucke, ministre wallon du budget, de l’énergie et des aéroports.





En attendant la décision du tribunal, BSCA a mis 32 millions de côté



À l’époque, en retour de l’aide wallonne, l’aéroport de Charleroi reverse une redevance de trois millions d’euros par an à la Sowaer. Or, pour la commission européenne, la redevance annuelle devrait se monter à 15 millions d’euros.

Les gestionnaires de l’aéroport avaient été prudents. En attendant la décision du tribunal, BSCA avait mis de l’argent de côté. Par ailleurs, la société avait déjà augmenté la redevance.

"L’aéroport l’a fait comme n’importe quelle personne qui est soumise à un contentieux", indique Jean-Luc Crucke. "Elle sait qu’elle peut à la fois gagner mais qu’elle peut perdre. Et quand vous savez qu’il y a un risque de perte, vous provisionnez la somme sur un compte en attendant qu’un tribunal se prononce. C’est ce que l’aéroport de Charleroi a fait", explique-t-il.

Aujourd’hui, l'aéroport dispose de près de 32 millions d'euros sur un compte, qu’il va devoir verser à la Sowaer. L’argent reçu retourne donc à la région wallonne.