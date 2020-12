Une commande de 1,2 million de plants de haies pour développer la production wallonne

(Belga) Dans le cadre du projet visant à planter 4.000 kms de haies et/ou un million d'arbres d'ici la fin de la législature, le gouvernement wallon a approuvé l'attribution du marché public de contrat de culture pour produire 1,2 million plants de haies, a-t-il annoncé jeudi.

Ces plants, pour lesquels une enveloppe de 1,4 million d'euros sur quatre ans a été dégagée, seront livrés sur quatre périodes successives réparties entre novembre 2022 et mars 2026. Ils sont destinés à alimenter les projets de plantation au sein des pouvoirs publics disposant d'un foncier important ou à être distribués pour des projets locaux tels que la Semaine de l'Arbre, organisée chaque année dans des villes et communes wallonnes. Les essences qui seront semées seront choisies au sein du catalogue du comptoir forestier du Département de la Nature et des Forêts (DNF) à Marche-en-Famenne afin de garantir des plants de haies d'origine wallonne, diversifiées génétiquement, mieux adaptées à nos terroirs et au changement climatique, a précisé la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Cette commande publique représente une garantie économique importante pour les pépiniéristes sélectionnés qui leur permettra d'investir de manière durable dans la production de plants, a-t-elle ajouté.