Une dame retrouvée morte mercredi soir à son domicile à Neupré

(Belga) Une dame âgée de 56 ans a été retrouvée morte mercredi soir à l'intérieur de son domicile, situé rue des Bouvreuils à Neupré, rapporte jeudi RTL Info, citant le parquet de Liège. Celui-ci a été prévenu car l'origine criminelle du décès de la quinquagénaire ne fait aucun doute, selon La Dernière Heure. Les circonstances de la mort ne sont pas encore claires.

Un juge d'instruction est descendu sur place et l'enquête est menée par la police judiciaire fédérale. Selon un témoin, "les voisins ont entendu des cris", lit-on sur le site de RTL Info. C'est le compagnon de la femme, âgé de 33 ans, qui a découvert celle-ci gisant sans vie dans le hall d'entrée de la maison, raconte encore la DH. Selon les constatations du médecin légiste envoyé sur place, la victime a été frappée à de multiples reprises à l'aide d'un objet contondant. Il est question d'une batte de baseball. Retrouvé hébété et maculé de Sang, le compagnon est considéré comme suspect et a été privé de liberté. Il aurait apporté des explications peu convaincantes sur son emploi du temps. Il a été remis à la police judiciaire de Liège pour être entendu plus longuement. (Belga)