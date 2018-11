Une délégation bruxelloise de 110 acteurs économiques également du voyage au Maroc

(Belga) Tout comme les Régions wallonne et flamande et leurs opérateurs du commerce extérieur, l'Awex et le FIT, la Région bruxelloise, représentée par la secrétaire d'Etat au Commerce Extérieur Cécile Jodogne, prend part à partir de ce dimanche à la mission économique emmenée par la princesse Astrid au Maroc et qui fera halte à Casablanca, Rabat et Tanger, d'ici vendredi prochain.

Pour la Région-capitale, Mme Jodogne et hub.brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, guideront les pas d'une délégation économique composée de plus de 110 entrepreneur(e)s, startups et chef(fe)s d'entreprises, tous acteurs du monde économique bruxellois. Au menu de ces journées: l'échange des bonnes pratiques, la signature d'accords de collaboration et le développement de partenariats, notamment dans les secteurs des technologies bancaires, de l'écoconstruction et de l'entrepreneuriat féminin. "Bruxelles est à la pointe dans ces trois secteurs. Cela explique l'intérêt de cette mission, à la fois côté bruxellois et côté marocain. En matière d'écoconstruction, l'expertise bruxelloise s'exporte avec succès depuis plusieurs années. Nos architectes construisent des bâtiments passifs exemplaires aux quatre coins du monde, ce sera encore le cas au Maroc", a expliqué dimanche Cécile Jodogne, à son départ. Selon la CEO de hub.brussels, Isabelle Grippa, l'entrepreneuriat féminin est également très bien représenté lors de cette mission: une personne sur cinq dans la délégation bruxelloise est une femme. C'est le fruit du travail engrangé via la plate-forme "Women in Business". Le secrétaire d'Etat Cécile Jodogne a, par ailleurs, rappelé qu'elle fait depuis plusieurs années du développement des exportations vers l'Afrique une priorité de sa politique. Elle voit dans le Maroc un acteur clé pour établir des partenariats dans cette perspective. La visite du site de la SABCA à Casablanca, l'activité organisée avec l'Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), en témoigneront, tout comme le EU-Africa Business Summit à Marrakech, auquel elle participera dans la foulée de la mission, a ajouté Mme Jodogne. Parallèlement au programme de rendez-vous individuels d'entreprises bruxelloises avec des partenaires potentiels, des rencontres officielles, des visites d'entreprises, des séminaires sectoriels, ainsi qu'une importante cérémonie de signatures seront organisées en collaboration avec les deux autres Régions.