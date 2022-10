Une deuxième ministre en burn out? Après Hilde Crevits, la secrétaire d’état Meryame Kitir se met au repos

La ministre fédérale de la Coopération au développement, Meryame Kitir (Vooruit), a dû se mettre au repos, a-t-elle écrit mercredi sur sa page Facebook.



"Ces deux dernières années ont été très intenses. (...) À un certain moment, il faut aussi penser à soi. Mon bien-être mental passe à présent au premier plan. Sur avis (médical), je vais me reposer pendant un certain temps. Je suis entourée de personnes compétentes qui, en attendant, veilleront à ce que le travail continue", ajoute-t-elle.



"J'ai appris à bien connaître Meryame au cours des deux dernières années. Ouverte, humaine, compétente. Et surtout : toujours un regard pour l'autre", a réagi le Premier ministre Alexander De Croo sur Twitter. "À présent, prends d'abord soin de toi". Pendant la période de repos de la secrétaire d'État, le vice-Premier ministre Vooruit Frank Vandenbroucke assurera les compétences de Mme Kitir, a indiqué son cabinet.

On a appris un peu plus tôt ce mois-ci que la numéro 2 du gouvernement flamand, Hilde Crevits (CD&V), était en burn out. Personnalité très populaire, au nord du pays (6ème dans notre Grand Baromètre), la ministre flamande de la Santé avait communiqué officiellement son retrait de la politique pendant au minimum quatre semaines, un arrêt prescrit par son médecin.

Nous évoquions il y a peu ce phénomène qui a tendance à s'amplifier chez les politiques dans un article, à retrouver ici.