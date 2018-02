Une école islamique devrait bientôt s'implanter à Charleroi

(Belga) Une nouvelle école islamique devrait bientôt voir le jour à Charleroi, une première en Wallonie, a indiqué mardi à l'agence Belga Fatih Bayraktar, architecte et bénévole de la Fédération islamique de Belgique, confirmant une information parue dans plusieurs quotidiens.

L'école d'enseignement maternel et primaire portera le nom de "La Vertu". L'établissement investira un bâtiment de 3.500 mètres carrés, actuellement occupé par un ensemble de bureaux. L'espace proche de la gare de Charleroi-Sud a été acheté 750.000 euros par l'association "Communauté musulmane de Belgique", qui gère le patrimoine de la fédération. Les travaux d'aménagement, estimés à 750.000 euros également, font actuellement l'objet d'un appel aux fonds. Une demande de reconnaissance et de subventionnement doit encore être déposée auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles, à l'instar de ce qui a été fait pour les établissements du niveau maternel, primaire et secondaire implantés par la Fédération islamique à Schaerbeek. Les cours qui seraient dispensés à "La Vertu" relèveraient du programme scolaire classique, avec des cours de religion islamique. L'école ne devrait toutefois pas être opérationnelle pour la rentrée 2018. Active depuis 1985, la fédération englobe 31 mosquées, deux établissements scolaires, une organisation d'aide humanitaire et trois centres cultuels et culturels (Charleroi, Farciennes et Marchienne-au-Pont). (Belga)