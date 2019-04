Une exposition de sensibilisation à la thématique du suicide du 23 au 30 avril à l'UNamur

(Belga) L'Université de Namur (UNamur) a annoncé lundi qu'elle accueillera du 23 au 30 avril l'exposition "Doorsopenday.be". Son objectif est de sensibiliser la population aux enjeux liés à la question du suicide en Belgique.

L'ASBL Tout Bien-okidoki et l'UNamur s'associent au travers de cette initiative pour mettre la thématique du suicide au cœur du débat. Ils entendent notamment "développer une société dans laquelle les gens se parlent et ouvrent leur porte aux autres". L'exposition s'inscrit dans la mission de l'association, à savoir "casser les tabous pour diminuer le nombre important de suicides en Belgique". Pour l'UNamur, cette organisation s'ajoute par ailleurs à un éventail plus large d'initiatives autour du suicide. L'exposition présentera notamment un labyrinthe créé par l'artiste Jean Ayawo Koumy. Plusieurs personnes prendront également la parole lors de son inauguration, parmi lesquelles le recteur de l'UNamur, Naji Habra, l'initiateur du projet, Jean-Louis Coppers (ASBL Tout Bien-okidoki) et le directeur du Centre de prévention du suicide de Bruxelles, Tomas Landaburu. Ces discours seront suivis par un exposé de Thomas Thirion, responsable administratif et opérationnel du Centre de référence de prévention du suicide dédié aux professionnels. Le thème de sa présentation sera "La sonnette d'alarme est tirée! Le nombre de suicides en Wallonie doit diminuer". (Belga)