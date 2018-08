Une fillette de deux ans retrouvée seule en rue à Diest

(Belga) Une fillette de deux ans a été retrouvée seule en rue, ce mercredi matin à Diest. Après d'intenses recherches, elle a pu être ramenée deux heures plus tard chez ses parents, qui n'avaient pas encore remarqué sa disparition, rapporte la télévision locale Rob-TV. L'information a été confirmée par la police locale.

"Une passante est tombée sur l'enfant mercredi matin vers 8h dans les environs de l'Hasseltsepoort", explique le commissaire en chef Jan Vanhauweren. "L'enfant était joyeuse et en bonne santé mais elle ne pouvait pas dire précisément d'où elle venait. La passante l'a donc conduite au commissariat et nous avons pris soin d'elle." Pendant ce temps, une demi-douzaine d'agents de police se sont lancés à la recherche de la famille, après avoir notamment pris des photos de la fillette. "Finalement, après environ deux heures, les parents et le domicile de la petite fille ont pu être retrouvés, à 500 mètres de l'endroit où elle avait été trouvée", poursuit le commissaire. "Les parents n'avaient pas remarqué la disparition. La mère était encore en train de dormir après avoir travaillé durant la nuit et le père était sorti un moment de la maison, pensant que la petite fille dormait encore. Celle-ci était parvenue, pendant la brève absence de son père, à ouvrir la porte et à partir en balade". (Belga)