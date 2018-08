Une foule encercle Manneken Pis pour dénoncer le centre fermé pour familles

(Belga) Quelque 600 personnes se sont rassemblées autour de Manneken Pis mercredi après-midi à Bruxelles pour protester contre l'enfermement d'une première famille dans l'une des nouvelles unités familiales du centre fermé 127bis à Steenokkerzeel. L'action était organisée par le collectif #NotInMyName.

Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec la famille serbe et leur mécontentement vis-à-vis de la politique du gouvernement fédéral. "On n'enferme pas un enfant", ont-ils notamment scandé. L'action était symbolique car, selon le collectif, Manneken Pis est le seul enfant qui peut se trouver derrière des barreaux en Belgique. "Rien ne justifie la détention de personnes, et certainement pas de mineurs", ajoute un porte-parole de #NotInMyName. "C'est pourquoi nous nous mobilisons, pour que cette mesure ne passe pas inaperçue en plein été." (Belga)