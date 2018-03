Une gazette en front commun contre la réforme des pensions

(Belga) En front commun FGTB, CSC et CGSLB lancent une vaste opération de communication contre la réforme des pensions. Une "gazette" de 12 pages va être éditée à un million d'exemplaires, annoncent Robert Vertenueil (FGTB), Marie-Hélène Ska (CSC) et Olivier Valentin (CGSLB) dans Le Soir et les titres Sudpresse samedi.

"On a décidé d'imprimer une gazette, par définition un média d'information des masses populaires. Une gazette que nous tirons à un million d'exemplaires en français et en néerlandais, et que nous allons distribuer à la main, aux portes des entreprises, dans les gares, les marchés, partout: nos militants sont bien mobilisés", explique le trio. "Pour comprendre ce qui se passe, il faut arrêter de saucissonner les dossiers, nous fournissons une analyse globale, qui montre bien que les réformes du ministre des Pensions Bacquelaine sont insupportables...". La publication commune portera sur le relèvement de l'âge de la pension, les périodes assimilées, la pénibilité des métiers, et la pension à point. (Belga)