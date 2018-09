Une liste unique dans six communes wallonnes

(Belga) Lors des élections locales du 14 octobre prochain, six communes wallonnes présenteront une liste unique. A Verlaine (province de Liège), Attert, Vaux-sur-Sûre, Chiny, Rouvroy (province de Luxembourg) et Bièvre, la commune du chef de groupe MR à la Chambre David Clarinval, située en province de Namur, les électeurs ne pourront porter leur choix que sur une seule liste.

C'est plus qu'en 2012, quand quatre communes (Onhaye, Ouffet, Tintigny et Vresse-sur-Semois) n'avaient présenté aux électeurs qu'une liste unique. Si cette situation soulève indéniablement la question du respect de la démocratie, elle pose également des problèmes organisationnels. Ainsi, à Vresse, une élection partielle a dû être organisée l'an dernier, faute de suppléants après que deux des onze conseillers élus avaient décidé de quitter le navire. Depuis, le parlement wallon s'est penché sur la question et le code de la démocratie locale a été adapté, les principaux partis s'étant accordés pour prévoir qu'une liste unique soit obligatoirement complétée de 25% de candidats supplémentaires, afin de pouvoir fournir des suppléants en cas de besoin. En Wallonie, une liste unique ne dispense pas les électeurs de se présenter aux urnes, le scrutin permettant notamment de désigner le bourgmestre. (Belga)