Une maison fortement endommagée par un incendie à Quiévrain

(Belga) Une maison a été fortement endommagée par un incendie lundi soir à Quiévrain (Hainaut). Le sinistre serait d'origine accidentelle. Aucune victime n'est à déplorer.

Une maison est partie, au moins partiellement, en flammes et en fumée lundi soir dans un incendie dont la cause serait accidentelle, selon les premières constatations. Les occupants de la maison étaient absents quand le feu a pris, ont indiqué des témoins sur place. Un bruit d'explosion aurait été entendu juste avant le début de l'incendie. Les pompiers de Quiévrain et les policiers de la zone Hauts-Pays sont intervenus sur les lieux du sinistre mais les dégâts sont importants. (Belga)