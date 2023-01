Une manifestation le 26 février à Bruxelles pour soutenir les sans-papiers

(Belga) La Coordination des sans-papiers organisera une manifestation nationale le dimanche 26 février à Bruxelles pour réclamer une politique d'asile et migration "digne, accessible, équitable et non discriminatoire". Le réseau de collectifs demande la régularisation des sans-papiers, la fin du recours aux centres fermés et l'arrêt des expulsions.

L'organisation déplore l'absence de décision pour l'intégration des sans-papiers en Belgique depuis 2014, malgré la succession de différentes majorités gouvernementales. "Bien qu'il ait accordé un accueil bienveillant aux réfugiés ukrainiens en 2022, le gouvernement d'Alexander De Croo est en panne d'inspiration et d'initiative en matière d'asile et migration", ajoute-t-elle. "Son programme a été de ne pas avoir de programme au sujet des personnes sans-papiers." Avec la manifestation du 26 février qui traversa Bruxelles depuis la gare du Nord jusqu'à la place de l'Albertine, la Coordination des sans-papiers invite la société civile et les citoyens à se mobiliser pour exhorter le gouvernement à mettre en place une politique d'asile "humaine et juste". Elle déplore également que le gouvernement ne tienne pas compte des mobilisations et initiatives citoyennes, comme la plateforme "In My Name" qui a rédigé une proposition de loi pour une politique d'asile "plus transparente". "Il refuse la nécessité de mener de profondes et minutieuses réflexions, d'ouvrir un dialogue concerté entre les différents acteurs de terrain, en vue de trouver des solutions durables et définitives à la situation des personnes sans-papiers ou encore à celle des demandeurs d'asile. Le gouvernement a délibérément fait le choix du laisser souffrir et du laisser mourir." (Belga)