Une manifestation pour dénoncer le projet de centre fermé à Charleroi

Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté dimanche après-midi à Charleroi contre la construction d'un centre fermé. Selon la Ville de Charleroi, le projet de celui-ci a été abordé au cours des derniers jours lors d'un contact entre elle et le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Theo Francken.

L'appel à manifester a été lancé par le comité "Charleroi solidarité migrant.e.s". Il a été entendu par les organisations syndicales et plusieurs associations, qui ont rejoint ce dimanche les rangs des manifestants. Au cours de la semaine écoulée, les candidats du PS, de C+, d'Ecolo, du PTB, de Défi notamment se sont exprimés contre le projet. Selon la Ville de Charleroi, celui-ci est porté par le fédéral, sur un terrain appartenant anciennement à la police fédérale et avec un budget fédéral. Elle n'aurait selon elle qu'un avis à rendre dans le cadre de la procédure de permis.