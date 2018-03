Une nouvelle école à pédagogie Freinet à Liège

(Belga) Le conseil communal de Liège a avalisé lundi la décision de créer une nouvelle école à pédagogie active, de type Freinet, afin de répondre à l'engouement grandissant de parents. Cette décision portera à sept le nombre d'implantations scolaires pratiquant ce type de pédagogie à Liège.

Cette implantation sera établie rue du Beau-Mur à Grivegnée-bas et portera le nom d'école fondamentale du Beau-Mur. Au niveau de la direction, elle sera attachée à l'école fondamentale du Laveu II. "L'école ouvrira le 1er septembre 2018 mais a déjà enregistré à ce jour 44 préinscriptions en maternelles et 32 en primaire", souligne le collège communal. La demande est si importante qu'un nouveau bâtiment doit être construit à l'arrière, du côté de la rue Soubre, pour pouvoir à terme y organiser l'ensemble du cycle de l'enseignement fondamental, soit de la classe d'accueil à la 6e année primaire. Au total, avec cette nouvelle école, la ville de Liège comptera 7 écoles à pédagogie active de type Freinet. Il s'agit d'une méthode qui consiste à faire de l'enfant l'acteur de ses apprentissages. Quelque 616 élèves en maternelles et 1.055 dans le primaire en bénéficient sur le territoire de la ville de Liège. Cette pédagogie se poursuit dans le secondaire, au sein de l'athénée Léonie de Waha qui accueille près de 800 étudiants. (Belga)