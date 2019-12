Benoît Hons est déchargé de ses fonctions d'échevin à Neupré suite à sa publication sur les gens du voyage

L'information est tombée ce lundi soir: après avoir été convoqué par la bourgmestre de Neupré, Viginie Defrang-Firket, Benoît Hons est déchargé de ses fonctions de premier échevin de la commune jusqu'à nouvel ordre.

Pour rappel, l'individu avait partagé publiquement sur son compte Facebook un message samedi après-midi. Benoît Hons affirmait s'être fait volé lors d'un voyage en Espagne et a incriminé des gens du voyage. Dans sa publication (supprimée mais dont l'intégralité est à lire en bas de l'article), il s'en prenait plus généralement à toute la communauté, qu'il a traitée de "Spécimens parasites, vivant du vol et pondant leur engeance dans des poubelles roulottes (sic)". Il a également affirmé que "la seule chose de valeur dans cette "espèce": leurs dents en or". Avant de conclure par cette phrase: "Qu'ils aillent en enfer et je suis disposé à leur montrer le chemin le plus direct".

Voici le communiqué transmis par le collège communal suite à la publication:

Au vu de la gravité des propos tenus sur facebook à l’égard des gens du voyage par l’échevin de l’enseignement, Benoît Hons, le Collège communal a décidé de le décharger de ses attributions scabinales jusqu’à nouvel ordre.

Le Collège rappelle le travail de qualité accompli par l’Echevin dans l’exercice de son mandant au service de nos écoles. IL relève également que Benoit Hons a immédiatement retiré sa publication et présenté ses excuses publiquement. Nous pouvons également comprendre la colère qui l’a animé suite au vol qu’il a subi à l’étranger, mais cela ne justifie en rien ses propos.

Le Collège refuse toute banalisation de tels agissements, inappropriés dans le chef d’un représentant politique, en charge de l’enseignement de surcroît.

Aucune autre décision n’a été prise pour l’instant. La seule mesure possible étant l’exclusion du collège communal, c’est alors à l’ensemble des conseillers communaux de la majorité d’initier la procédure. Le Collège communal n’a aucune compétence en la matière.

En effet, en vertu de l’article L1123-14 du Code de la Démocratie Locale, chaque membre du collège est responsable devant le conseil communal lequel peut lui seul adopter une motion de méfiance à l’égard de l’un ou de plusieurs membres dudit collège. Cette motion de méfiance individuelle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité.

Dès lors, une réunion des conseillers communaux de la majorité est prévue ce samedi 4 janvier à 11h pour permettre à tous d’être présents après les retours de vacances.

La possibilité de prendre une nouvelle sanction à l’égard de Benoît Hons y sera abordée.

Une plainte déposée par le Comité belge des gens du voyage

Le président du Comité belge des gens du voyage a déposé une plainte pour incitation à la haine contre l'échevin de Neupré Benoît Hons, a fait savoir lundi son avocat.

L'échevin PS en charge du Tourisme et de l'Enseignement s'est fait voler ses affaires lors d'un voyage à Séville, en Espagne. Sur Facebook, il a accusé les gens du voyage d'être à l'origine de ce vol, les qualifiant notamment de "spécimens parasites, vivant du vol et pondant leur engeance dans des poubelles roulottes voire dans leurs grosses Mercedes...". "Assurément, les propos que j'ai tenus sous le coup de la fatigue, de l'émotion et de la grande difficulté de m'orienter sans lunettes de vue, ont dépassé une juste vue des choses", s'est excusé l'échevin, face à la polémique. L'élu a par ailleurs supprimé sa publication (qui a cependant été enregistrée, voir en bas de l'article).

Le Comité belge des gens du voyage ne compte pas en rester là. Son président, Etienne Charpentier, a porté plainte auprès du procureur du Roi et d'Unia, le centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. "Ignominieusement injurieux", le texte en cause "est une incitation à la haine à l'encontre des personnes se considérant, ou étant considérées, comme faisant partie de la communauté dite 'des gens du voyage' ce qui est le cas de Monsieur Charpentier et des membres de l'association qu'il préside: il rappelle les persécutions dont les membres de cette communauté ont été les victimes tout au long de leur histoire, en particulier sous le régime nazi", souligne son avocat, Me Jean-Marie Dermagne.

La publication polémique de Benoît Hons: