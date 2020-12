Une prévision de 460.000 euros de boni pour le budget 2021 à Dinant

(Belga) Le budget 2021 de Dinant a été voté, lundi soir lors de la séance du conseil communal, à treize voix contre huit et une abstention. Un budget avec un boni de 460.000 euros en prévision, a indiqué le bourgmestre de Dinant Axel Thixon.

A l'ordinaire, le budget avoisine les 20 millions d'euros avec d'avantage de recettes prévues que de dépenses. "Nous avons la perspective d'avoir un boni de 460.000 euros grâce à l'arrivée à échéance de deux crédits hypothécaires et le financement des zones de secours qui revient à la Province" a indiqué le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon. "C'est assez exceptionnel, les deux exercices précédents ayant été assez pénibles pour atteindre l'équilibre. C'est même assez rassurant vu ce qu'on a enduré avec le Covid mais ce ne sont là que des estimations. Des taxes communales pourraient être compensées par des fonds régionaux et, en fonction du confinement, il faudra évaluer si des recettes fiscales doivent être diminuées voire supprimer. Sans compter d'éventuelles nouvelles mesures Covid". Grâce à ce boni, la commune de Dinant va notamment investir dans son personnel, dans le cadre de la modernisation de son administration et du maintien de la propreté de sa ville. Des moyens seront aussi débloqués pour entretenir et mettre en conformité des bâtiments communaux, créer et rénover des plaines de jeu et finaliser des travaux routiers. (Belga)