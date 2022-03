Une procédure de screening uniforme des accueillants est en préparation

(Belga) Une procédure de screening des familles d'accueil de réfugiés ukrainiens est en cours de préparation, a indiqué mercredi le secrétaire d'Etat à l'Asile, Sammy Mahdi, devant la commission de l'Intérieur de la Chambre.

La Belgique a déjà enregistré 10.000 réfugiés qui ont droit à un statut de protection temporaire européen. Ils sont accueillis dans des structures collectives mais également chez des particuliers. De nombreuses personnes en Belgique se sont portées volontaires pour accueillir des réfugiés. Elles sont animées de bonnes intentions dans leur grande majorité mais pour éviter les "moins bonnes intentions", le secrétaire d'Etat prépare avec sa collègue de l'Intérieur une procédure de screening uniforme que les villes et communes pourraient appliquer. Le secrétaire d'Etat a également invités les candidats à l'accueil à ne pas se rendre directement au Heysel, où les réfugiés se font enregistrer, mais à se présenter aux administrations locales. Le nombre d'Ukrainiens qui pourraient être accueillis en Belgique est difficile à prédire. Les Nations Unies évoquent un chiffre global oscillant entre 4 millions et 7 millions, dont 200.000 environ pourraient arriver en Belgique. La Flandre assumera environ 60% de ce nombre, la Wallonie et Bruxelles environ 40%. (Belga)