Une rectrice à l'Université de Liège

(Belga) Anne-Sophie Nyssen (57 ans) a été élue à l'issue du second tour de l'élection rectorale à l'Université de Liège. En octobre prochain, elle deviendra la première rectrice de l'ULiège.

A l'issue du second tour de l'élection rectorale qui s'est déroulé ces 10 et 11 mai à l'Université de Liège, Anne-Sophie Nyssen a été élue future rectrice avec 52,02 % des suffrages exprimés pondérés. Actuellement professeure ordinaire à la faculté de psychologie, de logopédie et des sciences de l'éducation ainsi que vice-rectrice en charge de l'enseignement et du bien-être, elle prendra ses fonctions le 1er octobre, succédant à Pierre Wolper. Elle sera la première rectrice de l'Université de Liège et 63e personnalité académique à exercer la fonction rectorale depuis la création de l'Université en 1817. (Belga)