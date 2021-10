Une revalorisation salariale des militaires après 20 ans de statu quo, selon Dedonder

(Belga) La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, s'est réjouie mardi de l'accord obtenu dans le cadre des négociations budgétaires sur une revalorisation salariale des militaires. Pour la première fois depuis près de 20 ans, les militaires gagneront plus à partir de l'an prochain.

L'augmentation des revenus entrera en plein régime à partir de l'année 2024. Elle est entièrement couverte par le budget existant de la Défense et s'élèvera à 150 millions d'euros en régime. Sur ce montant, 100 millions d'euros - soit les deux tiers - seront utilisés pour augmenter les traitements et 50 millions d'euros seront versés sous forme d'allocations aux militaires, a indiqué la ministre. Les retraités actuels et futurs verront également leur pension augmenter à partir de 2025. L'augmentation des revenus est réalisée sans toucher aux budgets de fonctionnement et des opérations. La Défense continuera à suivre sa trajectoire de croissance budgétaire dans les années à venir, comme le prévoit l'accord de gouvernement. De ce fait, l'équilibre entre le personnel, le matériel, le fonctionnement et les opérations peut être rétabli, sans compromis sur le fonctionnement, les opérations ni le matériel, a précisé la ministre PS. "Avec cet accord historique, nous franchissons une étape importante dans la reconstruction de la Défense. Après vingt ans de statu quo, le personnel, moteur de notre organisation, obtient enfin la revalorisation nécessaire, comme promis au début de mon mandat. Les milliers de militaires qui sont déployés ici et dans le monde, jour et nuit, pour la sécurité et les intérêts de tous les Belges, ceux qui ont patrouillé dans nos rues et nos gares durant six ans, ceux qui ont été déployés durant cette crise du covid ou encore ceux qui oeuvrent dans le cadre des inondations, obtiennent enfin la reconnaissance qu'ils méritent", a commenté Mme Dedonder. (Belga)