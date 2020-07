Une salle de cinéma et de spectacle éphémère inaugurée à Malmedy

(Belga) Pop'Up Mills, une salle de cinéma et de spectacle éphémère, a été inaugurée jeudi en début de soirée à Malmedy, en présence de la Première ministre Sophie Wilmès, du ministre-président Pierre-Yves Jeholet ainsi que de la ministre de la Culture Bénédicte Linard.

Alors que les cinémas ont pu rouvrir leurs portes ce mercredi, en respectant certaines règles pour limiter la propagation du coronavirus, une salle de cinéma et de spectacle éphémère a été inaugurée jeudi soir à Malmedy. Elle est le fruit d'une collaboration entre le complexe cinématographique Moviemills, Intermills (le complexe évènementiel de la région) et le Kings of Comedy, implanté à Bruxelles. La salle de spectacle, baptisée "La Scène" et qui peut accueillir jusqu'à 3.000 personnes, a été complètement réaménagée de manière à respecter les précautions sanitaires et à accueillir un maximum de 200 personnes. Les chaises ont été remplacées par des canapés deux places, ce qui permet aux spectateurs de profiter d'un film ou d'un spectacle en toute sécurité. Jusqu'au 26 septembre les mélomanes mais aussi les cinéphiles pourront assister à des projections cinématographiques ainsi qu'à des concerts et spectacles. La programmation se veut variée avec des films, souvent en avant-première et des concerts et spectacles d'humour. Les canapés, au prix de 22 euros pour deux pour un film, de 36 euros pour un spectacle du Comedy Club et 40 euros pour un concert ou un one-man show, doivent être réservés au préalable. Les ministres, qui assistaient à l'inauguration ont visionné la projection, en avant-première mondiale du film "Adorables", de la réalisatrice belge Solange Cicurel. Du 2 au 5 juillet, en collaboration avec Cinevox, le Pop'up Mills proposera une sélection de films francophones belges sortis en salle depuis le 1er janvier. (Belga)