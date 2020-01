Une solution ou des élections: semaine cruciale pour les informateurs

(c) Belga

C’est le début d’une semaine cruciale pour les informateurs. Si au terme des sept jours qui viennent, Georges- Louis Bouchez et Joachim Coens ne font pas avancer les choses, le scénario d’un retour aux urnes serait alors désormais crédible. Ce dimanche, le président de la N-VA, Bart De Wever n’a pas exclu un nouveau scrutin, tout en assurant qu’il n’en était pas partisan.

Ils ont sept jours pour convaincre et tenter de dégager, enfin, une couleur de coalition gouvernementale. Le MR Georges-Louis Bouchez et le CD&V Joachim Coens rendront leur rapport au souverain lundi prochain au plus tard. Dès aujourd'hui, ils consultent les 10 partis qui peuvent entrer dans la danse. En cas d'échec à l'issue de cette semaine, le scénario d'un retour aux urnes deviendrait crédible. Pour la première fois depuis le début de cette crise politique.

Pendant les fêtes de fin d'année, les informateurs ont bouclé une note de travail. Cette note compile des orientations, dans 5 thèmes prioritaires que le duo Bouchez-Koens a retenu=

La fiscalité et le budget

L'emploi

La politique sociale

Le climat et la mobilité

La sécurité, la justice, et la migration

Cette note, ils vont la soumettre aux représentants des 10 partis en lice pour former un gouvernement. Les uns après les autres, du plus grand au plus petit parti, dans les trois jours qui viennent, selon le journal Le Soir.

Joachim Koens et Georges Louis Bouchez commenceront donc à recevoir la N-VA, et ils termineront par Défi.

Si mercredi, il y a une majorité prête à discuter sur base de cette note, alors, on peut imaginer que le Roi nommera un formateur chargé de rédiger un véritable accord de gouvernement, et amené à dirigé cette future majorité.

Dans le cas contraire, après trois missions d'informations et un duo de pré-formateurs, le Roi pourrait manquer de solutions, à cette crise. Et c'est alors l'hypothèse d'un retour aux urnes, sur lequel on risque de spéculer. Scénario que n'a pas exclu Bart de Wever hier même s'il n'y est pas partisan.