Une tour de Sao Paulo s'effondre après avoir été ravagée par un incendie: elle était squattée par des dizaines de familles sans-abri

Une tour de 24 étages dans le centre de Sao Paulo, la capitale économique du Brésil, s'est effondrée mardi après avoir été ravagée durant la nuit par un incendie.



Les pompiers de Sao Paulo ont indiqué "ne pas confirmer de nombre de victimes", alors que les médias locaux faisaient état d'au moins un mort. La tour était squattée par des dizaines de familles sans-abri, selon les médias locaux.





Les pompiers ont tweeté de terribles images montrant des flammes surgissant de la tour



L'incendie avait débuté durant la nuit et s'était rapidement étendu. Les pompiers ont tweeté de terribles images montrant des flammes surgissant de la tour qui s'est ensuite effondrée. Une église voisine a été endommagée, selon des images télévisées. 57 véhicules et 160 pompiers ont été déployés sur le site, selon un tweet des pompiers.





"Cet immeuble ne disposait même pas des conditions minimales pour être habitable"



Sao Paulo, ville la plus peuplée d'Amérique latine, souffre d'importantes inégalités économiques et des familles pauvres squattent souvent des terrains ou des immeubles inhabités. "C'était une tragédie qui devait arriver", a déclaré le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, Marcio Franca. "Cet immeuble ne disposait même pas des conditions minimales pour être habitable. L'Etat n'aurait pas dû le laisser être occupé".