Une touriste allemande violée et tuée sur une île en Thaïlande

(Belga) Une touriste allemande de 27 ans a été violée et tuée sur une île en Thaïlande, a-t-on appris mardi auprès de la police qui a rapidement interpellé le meurtrier.

Le corps de la jeune femme, en vacances dans le pays depuis le 23 mars, a été découvert dimanche sur l'île de Si Chang, au sud de Bangkok, recouvert de feuilles et de pierres, a indiqué à l'AFP Krissana Pattanacharoen, porte-parole adjoint de la police. Repéré par des témoins avec ses vêtements tâchés de sang, le meurtrier, éboueur dans une ville voisine, a été interpellé quelques heures plus tard à son domicile. Agé de 23 ans, il a reconnu les faits en garde à vue, indiquant avoir été sous l'emprise de stupéfiants. Il a raconté avoir abordé la jeune allemande, lui demandant d'avoir une relation sexuelle. Face au refus de cette dernière, il l'a suivie et violée. Puis, pour empêcher sa victime de le dénoncer, il l'a frappée plusieurs fois au visage avec une pierre. "Le corps présentait d'importantes lésions au visage", a indiqué Krissana Pattanacharoen. Le meurtrier a été inculpé pour viol et meurtre. (Belga)