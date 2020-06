Une très large majorité du sp.a soutient le plan d'avenir du président de parti

(Belga) Les membres du sp.a ont apporté leur soutien à une très large majorité (94%) au plan de relance proposé par leur président Conner Rousseau. Celui-ci avait indiqué précédemment que ce plan incluait l'éventualité d'un changement de nom du parti socialiste flamand.

Plus de 1.500 membres du sp.a ont assisté à un congrès online, a indiqué l'entourage du président. Ce fut l'occasion pour Conner Rousseau d'expliquer les changements intervenus en interne au cours des six derniers mois et d'en dire davantage sur la vision que défend sa formation dans son le New Social Deal. Celle-ci plaide notamment pour un investissement de quelque 192 milliards d'euros dans l'opération. Conner Rousseau veut transformer le sp.a en un véritable mouvement assorti d'une large participation de membres. (Belga)