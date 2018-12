Une version 2.1, totalement revue, pour le spectacle Sois belge et tais toi

(Belga) Le spectacle Sois belge et tais toi, qui se moque du monde politique, s'est doté d'une nouvelle équipe de comédiens pour sa 21e édition. Cette version 2.1 se veut radicalement différente des précédentes, notamment avec de nouveaux personnages, dont certains jamais encore brocardés jusqu'alors. Parmi eux, Donald Trump, Emmanuel Macron, Raoul Hedebouw, Jean-Luc Crucke ou encore Theo Francken. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes vendredi soir pour le gala du spectacle à Bruxelles.

Les co-présidents d'Ecolo Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet ont pu y admirer leur imitation, de même que Denis Ducarme. Etaient également de la partie Georges-Louis Bouchez, Sophie Wilmès, Francis Delpérée, Eric Van Rompuy ou Pieter Timmermans. Tous ont pu admirer l'équipe de Sois belge, qui s'est complètement renouvelée par rapport aux précédentes éditions. Seuls André et Baudouin Remy, qui écrivent le spectacle (qui l'a fondé pour le premier cité) sont toujours au rendez-vous. Comme chaque fois, les grands thèmes de l'année écoulée ont été passés en revue. La percée électorale des Ecolos, qui "comme les témoins de Jéhovah sont toujours à deux pour prédire la fin du monde", la division de la gauche francophone, la saga Delphine Boël, le scandale Schild en Vrienden en Flandre, le phénomène Maggie De Block, Emmanuel Macron et ses déboires avec l'affaire Benalla ou les fameuses six zones de police locale à Bruxelles, que certains voudraient voir réunies en une seule. Un hommage est aussi rendu en musique à Maurane, décédée cette année, et à Johnny Hallyday, qui s'est éteint il y a tout juste un an. Mais l'actualité (récente) liée autour de la N-VA a également occupé une place prépondérante. Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken(stein) effectue ainsi une visite domiciliaire tout en twittant chez Charles Michel, qui prend encore plus de saveur avec la crise gouvernementale actuelle liée au Pacte de l'Onu sur les migrations. Bart De Wever et Jan Jambon ne sont pas non plus oubliés. Le spectacle sera en représentation à Bruxelles durant encore plusieurs jours en décembre avant une tournée en Wallonie et même quelques dates en Flandre.