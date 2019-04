Une vidéo dans laquelle une échevine Ecolo faisait une quenelle ressurgit: "C'est une parodie"

En 2012, Sihame Haddioui était humoriste. L'échevine Ecolo de l'égalité des chances à Schaerbeek avait publié une vidéo sur son compte YouTube dans laquelle elle faisait une quenelle, un geste du bras antisémite. La Ligue belge contre l'antisémitisme demande que l'échevine soit écartée de son poste. Mais son parti Ecolo parle d'une "erreur de jeunesse" et la principale intéressée d'un sketche parodique.

"Tu critiques les humoristes ? Ok. Fais une vidéo humoristique alors", lance Sihame Haddioui sur une vidéo. Alors âgée de 21 ans, elle débute une carrière d’humoriste et partage des sketches sur les réseaux sociaux.

Le problème, c’est qu'elle réalise une quenelle au beau milieu d’une vidéo. Il s’agit d'un geste considéré comme antisémite, popularisé par le controversé Dieudonné.

Six ans plus tard, Sihame Haddioui est devenue échevine de la culture et de l’égalité des chances à Schaerbeek, en région bruxelloise. La vidéo ressurgit et fait polémique.





"C'est une parodie de A à Z"

"C'est une parodie de A à Z. Mon objectif, c'était vraiment d'imiter un peu les garçons qui se faisaient des clashs interposés par vidéo. Et on a eu l'idée avec une amie de le faire aussi. Ce geste arrive à la fin. Mais moi, je me remets dans mon contexte de gamine de 21 ans, je pense que c'est vraiment l'idée de caricaturer un peu ces mecs qui font ça", explique-t-elle.

D’après l’échevine, il n'y avait aucune intention politique de sa part quand elle a tourné cette vidéo."Non je ne suis pas antisémite, ni avant ni maintenant. Au contraire. Pour moi, l'antisémitisme et toutes formes de discrimination, je le combats au quotidien et je le faisais déjà avant d'être élue", assure Sihame Haddioui.





Soutenue par le bourgmestre et son parti

L’échevine de la culture garde la confiance du bourgmestre, mais également de son parti. "Nous avons entendu Sihame, qui nous a réassurés sur le fait qu’il n’y avait aucun sens politique derrière ce geste. L’engagement de Sihame pour rapprocher toutes les communautés sans aucune distinction entre elles nous conforte dans la confiance que nous lui accordons", commente Pascal Devos, directeur de la communication chez Ecolo, via un communiqué.

La vidéo de 2012 a choqué la Ligue belge contre l’antisémitisme qui souhaite que l’échevine de l’égalité des chances soit démise de ses fonctions.