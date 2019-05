Une vidéo du MR sous-entend qu'Ecolo veut augmenter le prix de la viande: "C'est vraiment n'importe quoi"

Zakia Khattabi, co-présidente d'Ecolo, était l'invitée de la Matinale Bel RTL à 7h50. Elle a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley, qui a évoqué avec elle une vidéo de campagne postée par le Mouvement réformateur, où il est dit que le dessein des écologistes est d'augmenter le prix de la viande par le biais de taxes, ce qui ne figure pourtant pas au programme d'Ecolo.

--

Vous mangez de la viande?

"Il m'arrive de manger de la viande, absolument".

Est-ce qu'elle sera plus chère si vous êtes au pouvoir?

"Alors, ça c'est vraiment de nouveau n'importe quoi".

Je vous pose la question parce qu'il y a une vidéo du MR qui tourne sur les réseaux sociaux, où on voit Sabine Laruelle, un éleveur, un boucher, et on y dit qu'avec les "Verts", le prix de la viande va augmenter.

"Entre-temps, les journalistes ont fait leur boulot. Ils ont été chercher mon programme, et ils n'ont pas vu une ligne qui évoque l'augmentation du prix de la viande".

Si c'était Trump, on dirait que ce sont des fake news.

"Effectivement, on peut le dire, même si ce n'est pas Trump. La stratégie du MR dans cette campagne, c'est "Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose".

Vous êtes en colère ce matin, Zakia Khattabi…

"Absolument, cette campagne est une insulte à notre intelligence collective, vraiment. Je ne sais pas si vous, monsieur Grosfilley, vous pouvez me dire aujourd'hui quel est le projet du MR? Est-ce que vous avez déjà entendu une proposition?"

Il arrive que les journalistes lisent les programmes, oui.

"Ce n'est pas la question, est-ce que vous avez entendu le MR faire campagne sur son projet? Non. Nous avons un projet, c'est celui de la transition. Hier un rapport est sorti sur la biodiversité, qui est catastrophique, qui est alarmiste. On connaît l'état de la situation en matière climatique".

On a quand même beaucoup parlé de climat ces derniers mois…

"Non mais moi, j'évoque la campagne, aujourd'hui, et la campagne de notre premier ministre et président de parti. Aujourd'hui, moi je dois me justifier sur des intentions que le MR nous prête alors qu'il y a des faits. Les faits, c'est 12.000 décès prématurés par rapport à la pollution de l'air".

Vous pouvez rassurer le boucher et l'éleveur qui sont dans la vidéo, il n'y aura pas d'augmentation?

"Mais bien sûr… Je ne dois même pas les rassurer, les journalistes ont fait leur job et ont prouvé qu'il n'y avait pas une ligne sur cette taxation".





Le MR évoque des propos de Kristof Calvo

Le MR, contacté par le Soir, indique se baser sur une interview de l'écologiste flamand Kristof Calvo sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche sur RTL-TVI. Christophe Deborsu l'y confrontait à une proposition du parti d'augmenter le "prix vérité" de la viande. Si le député fédéral Groen refusait de parler d'une taxation à proprement parler, il expliquait que le parti voulait organiser un "glissement de la fiscalité": "Moins sur le travail, plus sur la pollution, les grosses fortunes. On veut rendre plus accessibles les choix qui sont meilleurs pour la santé, la durabilité. J’espère que les débats, ici mais aussi surtout au Parlement, ne sont pas dans les caricatures".

---

Revoir l'interview de Zakia Khattabi dans son intégralité: