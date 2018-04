Une villa en feu à Mouscron

(Belga) Un incendie accidentel s'est déclaré dimanche après-midi dans une habitation de Mouscron. Le feu a pris dans une annexe, puis dans la toiture. Un périmètre de sécurité a été établi par la police.

L'incendie n'a pas fait de blessé mais, durant l'intervention, un pompier a été victime d'un coup de chaleur et a dû être évacué par une ambulance. "Il s'agit d'un petit malaise mais rien de grave. C'est l'effet conjugué de la température extérieure, de la fatigue et de la chaleur de l'incendie", indique-t-on au sein des pompiers. Vers 16h, les services de secours ont été alertés qu'un incendie s'était déclaré dans une villa du Clos des Bosquillons à Mouscron. Trois autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne, une ambulance, un SMUR et une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place. "A notre arrivée, la toiture de cette maison était en feu. Il n'y avait personne dans le bâtiment. La toiture et une partie du premier étage ont été touchées par l'incendie. Le rez-de-chaussée est intact. Selon les premières constatations, un problème dans une pompe à chaleur est à l'origine du feu. Cette pompe se situait dans une annexe en bois, sous le auvent de la toiture", explique le capitaine Charles Ysenbaert qui a dirigé l'intervention. Les occupants de la maison sinistrée, un couple et deux enfants, seront relogés cette nuit dans leur famille. (Belga)