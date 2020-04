Une vingtaine de magasins de nuit adressent une mise en demeure aux autorités

(Belga) Une vingtaine de magasins de nuit ont adressé une mise en demeure aux gouvernements flamand et fédéral parce que ces commerces vont connaître une énorme perte de chiffre d'affaires en raison des mesures décidées par les autorités afin d'endiguer la progression du coronavirus. Ils ne peuvent en outre pas prétendre à des aides correctes, estiment-ils. Les gérants de night shops ont du mal à appliquer la règle de distanciation sociale dans leur magasin. Si aucun des gouvernements ne trouve une solution, ou au moins n'entame le dialogue, une procédure en justice pourrait être lancée, a fait savoir l'avocat Abderrahim Lahlali aux quotidiens De Morgen et La DH.

"Les magasins de nuit peuvent normalement rester ouverts jusqu'au matin suivant, mais les mesures de sécurité imposent aujourd'hui une fermeture dès 22h00", explique Me Lahlali. "Compte tenu de ce contexte, les commerçants vont encourir une perte de revenus qui pourra s'élever à 90%, tout cela alors qu'ils subissent la concurrence directe des grandes surfaces, autorisées à ouvrir jusqu'à 22h00." Le gouvernement flamand a bien décidé que les magasins qui étaient tenus de fermer pouvaient prétendre à une prime unique de 4.000 euros, et à une prime supplémentaire de 160 euros par jour de fermeture, mais les magasins de nuit n'entrent pas en ligne de compte pour ces indemnités, selon Me Lahlali. Ils peuvent certes recevoir la prime de compensation de 3.000 euros mais comme leur chiffre d'affaires a reculé de 60% et parfois plus, c'est largement insuffisant." À cela s'ajoute le fait que les gérants risquent une amende pour non-respect de la distance sociale au sein de leur magasin. (Belga)