(Belga) Une voiture, avec à son bord cinq jeunes, a fait une sortie de route vendredi soir sur la N71 à Lommel et a heurté un arbre. Trois occupants ont été légérement blessés et deux autres plus sérieusement. Les victimes rentraient du festival Vestiville, annulé en raison de "problèmes de sécurité".

L'accident s'est produit vers 19h15 sur la N71 en direction de Balen. Les pompiers de la zone Limbourg-Nord ont été appelés sur place pour libérer les blessés du véhicule. (Belga)